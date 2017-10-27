«Вегас» снова отправил Вадима Шипачева в фарм-клуб и готов отпустить игрока

«Вегас» во второй раз в сезоне отправил Шипачева в Американскую хоккейную лигу – в «Чикаго Вулвс».

Инсайдер TSN Боб Маккензи утверждает, что «Голден Найтс» готовы расстаться с игроком, но обмен усложняет высокая зарплата форварда – 4,5 миллиона долларов в год. По мнению Маккензи, в такой ситуации «Вегас» попробует заставить игрока нарушить контракт, чтобы расторгнуть с ним соглашение.

Шипачев пропустил старт сезона и принял участие только в трех играх в составе «Голден Найтс», забросив одну шайбу.

Его показатель полезности составил «+3». Среднее игровое время хоккеиста в матчах за «Вегас» составляет менее 11 минут.

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