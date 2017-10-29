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Вадим Шипачев покинул фарм-клуб «Вегаса» по семейным обстоятельствам и не сыграет в АХЛ

Шипачев покинул фарм-клуб «Вегаса» по семейным обстоятельствам и не сыграет в АХЛ
Eurosport

57 мин. назадИзменено 52 мин. назад

Нападающий «Голден Найтс» вернулся в Лас-Вегас.

Форвард покинул расположение фарм-клуба «Вегаса» . Как сообщает журналист Эрик Энгельс, Шипачев не собирается принимать участие в ближайших матчах «Вулвс» из-за семейных обстоятельств.

  • Шипачев пропустил старт сезона и принял участие только в трех играх в составе «Голден Найтс», забросив одну шайбу.
  • Его показатель полезности составил «+3». Среднее игровое время хоккеиста в матчах за «Вегас» составляет менее 11 минут.

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