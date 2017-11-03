Александр Овечкин объявил о создании команды президента России Владимира Путина

Александр Овечкин объявил, что создает общественное движение Putin Team – «Команда Путина».

Овечкин подчеркнул, что всегда открыто поддерживал президента России, и отметил, что целью общественного движения будет объединение всех поддерживающих Путина в одну команду, чтобы показать всем сильную и сплоченную Россию.

«Личные награды и призы – все это здорово, но в хоккее, как и в любом деле, для победы важнее команда. Только команда способна переломить ход игры, сделать невозможное. В последнее время в западной прессе я встречаю сочетание Putin's team, то есть команда Путина. И знаете, мне очень понравилось это определение. Лично я готов быть частью такой команды. Я никогда не скрывал своего отношения к нашему президенту, всегда открыто его поддерживая.

Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много! Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию! Сегодня я хочу объявить о том, что создаю общественное движение под названием Putin Team. Быть частью такой команды – для меня гордость, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна» – написал Овечкин в инстаграме.

Овечкин с 10 шайбами занимает третье место в списке снайперов НХЛ.

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