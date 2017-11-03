Рене Фазель: «Доклад Макларена – это несерьезно. Лишить Россию флага на Олимпиаде – это кошмар»

Глава IIHF Рене Фазель прокомментировал вопрос возможного отстранения сборной России от Олимпийских игр-2018.

«Все прекрасно знают, что я за справедливость, за то, чтобы добиться истины. Но я уже не раз говорил, что доклады Макларена – это просто несерьезно. Никаких доказательств, ничего.

Обвиняли 1000 человек, сейчас осталось всего 29. Вы просто сопоставьте эти цифры. 1000 против 29. Это уже говорит о полной безосновательности этих докладов.

Конечно, я стараюсь защищать интересы хоккея. Россия – очень важная с точки зрения хоккея страна. И мне совсем не нравится, когда к моим друзьям относятся несправедливо.

Так что я буду отстаивать их интересы. Впрочем, возможно, я делал бы то же самое для любой другой национальной федерации.

Приму ли я решение России отказаться выступать под нейтральным флагом? – С моей стороны – я полностью его пойму. Потому что для хоккеистов особенно важно то, что они играют за страну и за флаг.

В индивидуальных видах спорта это не так проявляется. А в командных очень даже чувствуется. Особенно в хоккее. Убрать из уравнения со многими переменными флаг – это же кошмар», – сказал Фазель «СЭ».

Сборная России на групповом этапе олимпийского турнира сыграет с США, Словакией и Словенией.

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