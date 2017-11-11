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Хоккеисты сборной Канады всей командой поместились в лифт и добрались до места назначения

Хоккеисты сборной Канады всей командой поместились в лифт и добрались до места назначения
Eurosport

7 мин. назадИзменено 3 мин. назад

Как элеватор потянул такое количество человек, неизвестно.

Сборная Канады уступила во втором матче Кубка Карьялы команде Швеции – 0:2.

Перед игрой североамериканцы в полном составе встретились случайному оператору: человек с камерой заснял, как 13 человек в хоккейной форме и представитель команды покидают лифт, которому было очень тяжело.

  • Сборная Канады впервые принимает участие в этапе Евротура.
  • В первом матче канадцы одолели Швейцарию и занимают четвертое место в группе.

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