Хоккеисты сборной Канады всей командой поместились в лифт и добрались до места назначения

Сборная Канады уступила во втором матче Кубка Карьялы команде Швеции – 0:2.

Перед игрой североамериканцы в полном составе встретились случайному оператору: человек с камерой заснял, как 13 человек в хоккейной форме и представитель команды покидают лифт, которому было очень тяжело.

Сборная Канады впервые принимает участие в этапе Евротура.

В первом матче канадцы одолели Швейцарию и занимают четвертое место в группе.

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