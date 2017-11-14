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Теему Селянне, Пол Кария и Марк Рекки приняты в Зал хоккейной славы

Селянне, Кария и Рекки приняты в Зал хоккейной славы
Eurosport

34 мин. назадИзменено 23 мин. назад

Хоккеистов чествовали в понедельник в Торонто.

Кроме Селянне, Карии и Рекки в члены Зала славы были приняты экс-игроки – канадец Дэйв Андрейчак, канадка Даниэль Гойетт, канадский тренер Клэр Дрейк и владелец «Бостона» американец Джереми Джейкобс.

Селянне в составе сборной Финляндии завоевал одну серебряную и три бронзовых медали на Олимпийских Играх.

Кария в составе сборной Канады стал олимпийским чемпионом (2002) и чемпионом мира (1994).

Рекии выиграл золото чемпионата мира-1997 в составе сборной Канады.

  • В НХЛ Селянне сыграл 1451 матче регулярки и набрал 1457 очков (684+773). В составе «Анахайма» Селянне завоевал Кубок Стэнли в сезоне-2006/07.
  • На счету Карии 989 очков (402+587) в 989 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
  • Рекки трижды выигрывал Кубок Стэнли (1991, 2006 и 2011). В НХЛ он провел 1652 матча в регулярных чемпионатах и набрал 1533 очка (577+956).

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