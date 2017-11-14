Уральские боги спорта собрали 500 тысяч рублей для детей из интерната, проведя матч в валенках

На арене «Уралец» участники провели два тайма: в первом играли в хоккей с мячом, во втором – в футбол. Хоккейную часть выиграл «Автомобилист» со счетом 5:1, а футбольную – «Урал» – 2:1.

Обе команды использовали в качестве обуви валенки.

Собранные на матче средства (488 тысяч рублей) будут направлены в школу-интернат «Эверест», в которой учатся дети с диагнозом ДЦП.

На эти средства планируется построить специальную спортивную площадку.

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