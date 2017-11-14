Eurosport
Уральские боги спорта собрали 500 тысяч рублей для детей из интерната, проведя матч в валенках
В Екатеринбурге прошел благотворительный матч между футболистами «Урала» и хоккеистами «Автомобилиста».
На арене «Уралец» участники провели два тайма: в первом играли в хоккей с мячом, во втором – в футбол. Хоккейную часть выиграл «Автомобилист» со счетом 5:1, а футбольную – «Урал» – 2:1.
Обе команды использовали в качестве обуви валенки.
- Собранные на матче средства (488 тысяч рублей) будут направлены в школу-интернат «Эверест», в которой учатся дети с диагнозом ДЦП.
- На эти средства планируется построить специальную спортивную площадку.
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