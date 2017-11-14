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Экс-коуч «Авангарда» запретил использовать свое фото на бутылках пива. Он хотел помочь алкоголикам

Экс-коуч «Авангарда» запретил использовать свое фото на бутылках пива. Он хотел помочь алкоголикам
Eurosport

1 час назад

А могло быть классно.

Бывший коуч «Авангарда» Раймо Сумманен запретил использовать свое изображение на пивных бутылках в честь победного для Финляндии чемпионата мира 1995 года.

В продажу поступили 23 варианта бутылок с фотографиями игроков и главного тренера Курта Линдстрема. Сумманен оказался единственным, кто не дал на это согласия.

«На переговорах мы обсуждали то, куда пойдут деньги с продаж. Мой план состоял в том, чтобы пожертвовать их обездоленным алкоголикам, но эта мысль не была одобрена. Я считаю, у команды должно быть право голоса в таких вопросах», – сказал Сумманен.

  • Раймо Сумманен работал в «Авангарде» с 2010 по 2015 годы (с перерывами).
  • В сентябре медиа писали о драке около стриптиз-клуба с участием финского тренера.

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