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19-летний русский вратарь забил гол в американской лиге, пока соперники атаковали его вшестером

19-летний русский вратарь забил гол в американской лиге, пока соперники атаковали его вшестером
Eurosport

20 мин. назадИзменено 4 мин. назад

Опасный Михаил Бердин.

Голкипер «Су-Фоллз Стэмпид» Михаил Бердин забил гол в матче американской USHL с «Маскегон Ламберджекс».

В конце третьего периода, когда «Су-Фоллз» вел 6:4, тренер соперников заменил вратаря на шестого полевого. Этим и воспользовался Бердин, удачно бросивший шайбу через всю площадку.

Окончательный счет матча – 7:4 в в пользу «Су-Фоллз».

  • В России Бердин играл за юниорскую сборную в Молодежной хоккейной лиге.
  • В 2016 году Бердин был выбран на драфте НХЛ клубом «Виннипег Джетс» под общим 157-м номером.

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