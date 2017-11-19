19-летний русский вратарь забил гол в американской лиге, пока соперники атаковали его вшестером

Голкипер «Су-Фоллз Стэмпид» Михаил Бердин забил гол в матче американской USHL с «Маскегон Ламберджекс».

В конце третьего периода, когда «Су-Фоллз» вел 6:4, тренер соперников заменил вратаря на шестого полевого. Этим и воспользовался Бердин, удачно бросивший шайбу через всю площадку.

Окончательный счет матча – 7:4 в в пользу «Су-Фоллз».

В России Бердин играл за юниорскую сборную в Молодежной хоккейной лиге.

В 2016 году Бердин был выбран на драфте НХЛ клубом «Виннипег Джетс» под общим 157-м номером.

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