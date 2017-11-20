Вячеслав Фетисов устроит Матч звезд на Северном полюсе, чтобы остановить глобальное потепление

Фетисов во время визита в Гарвард и Организацию объединенных наций договорился о проведении в апреле 2019 года хоккейного матча с участием мировых звезд спорта на Северном полюсе, в Арктике.

«Матч Мира» призван в очередной раз доказать, что спорт находится вне политики и призван в первую очередь служить мостом, объединяющим спортсменов и болельщиков всего мира. Данное мероприятие также призвано обратить внимание мировой общественности и средств массовой информации на проблему изменения климата и таяния льдов в Арктике.

Планируется, что участие в мероприятии примут политики и спортсмены всех стран, входящих в Арктический совет (Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция)», – сообщается в пресс-релизе, который цитирует «Интерфакс».

В ближайшее время планируется разработать формат матча и определить критерии отбора участников. встречи.

Вячеслав Фетисов – двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли.

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