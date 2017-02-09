Онлайн

Чехия - Швеция

Sweden Hockey Games - 9 февраля 2017

Хоккей, Sweden Hockey Games. Следите за матчем Чехия – Швеция на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:15 9 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Чехия – Швеция? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Чехия и Швеция, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

