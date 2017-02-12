Швеция
    -
    17:30
    12.02.17
    Финляндия
      Sweden Hockey Games • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Швеция - Финляндия
      Sweden Hockey Games - 12 февраля 2017

      Хоккей, Sweden Hockey Games. Следите за матчем Швеция – Финляндия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 12 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Швеция – Финляндия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Швеция и Финляндия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0