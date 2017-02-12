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Швеция - Финляндия
Sweden Hockey Games - 12 февраля 2017
Хоккей, Sweden Hockey Games. Следите за матчем Швеция – Финляндия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 12 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Швеция – Финляндия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
Сегодня сражаются Швеция и Финляндия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.
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