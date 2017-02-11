Швеция
    1-й период
    0
    -
    0
    17:30
    11.02.17
    Россия
      Sweden Hockey Games • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Швеция - Россия
      Sweden Hockey Games - 11 февраля 2017

      Хоккей, Sweden Hockey Games. Следите за матчем Швеция – Россия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 11 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Швеция – Россия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Швеция и Россия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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