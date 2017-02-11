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Хет-трик Кирилла Капризова принес России победу над Швецией
Матч второго тура Шведских хоккейных игр принес успех команде Олега Знарка – 4:2.
Голы:
0:1, 14:48 – Кирилл Капризов (Анатолий Голышев)
1:1, 16:20 – Оскар Фантенберг (Александер Бергстрём, Рихард Гюнге)
1:2, 16:27 – Максим Карпов (Дамир Мусин, Егор Рыков)
2:2, 39:00 – Александер Бергстрём (Оскар Фантенберг, Карл Клингберг)
2:3, 38:38 – Кирилл Капризов (Анатолий Голышев)
2:4, 47:56 – Кирилл Капризов (Владимир Ткачев, Алексей Береглазов)
- В воскресенье Россия сыграет с Чехией, а Швеция – с Финляндией.
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