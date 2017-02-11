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Грандиозный хет-трик 19-летнего Кирилла Капризова, уничтоживший шведов в их же логове
Капитан молодежной сборной России не заметил разницы при переходе во взрослую команду.
11 февраля сборная России обыграла хозяев Шведских хоккейных игр благодаря хет-трику 19-летнего Кирилла Капризова.
На 15-й минуте хоккеист забросил первый гол за взрослую национальную команду, одним касанием переведя шайбу в ворота шведов после передачи Анатолия Голышева.
В конце второго периода связка Голышев – Капризов вновь сказал веское слово: Анатолий протащил шайбу в чужую зону и исполнил незрячую передачу из-за ворот на пятак, а Кирилл снова оказался в нужном месте в нужное время.
Капризов явно почувствовал в себе частичку Александра Овечкина и на 48-й минуте оформил хет-трик уан-таймером с левого круга вбрасывания.
- Капризов набрал 42 (20+22) очка в регулярном чемпионате КХЛ-2016/17.
- Форвард «Салавата» побил рекорды Евгения Кузнецова по очкам и заброшенным шайбам в одном сезоне КХЛ среди тинейджеров.
- В январе Капризов в статусе капитана привел Россию к бронзе МЧМ-2017, став попутно лучшим бомбардиром (12 очков) и снайпером (9 шайб) турнира.
- В 2015 году Кирилл был задрафтован в пятом раунде «Миннесотой».
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