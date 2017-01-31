Eurosport

Спецслужбы РФ предотвратили теракт во время ЧМ по хоккею-2016 в России

Спецслужбы предотвратили теракт в Москве во время чемпионата мира по хоккею
Eurosport

32 мин. назад

Боевики готовили атаку в Москве.

Первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин на прошедшем в Москве брифинге заявил, что спецслужбы уберегли от трагедии людей, собравшихся в 2016 году на чемпионате мира по хоккею.

«2 мая в Москве были задержаны боевики, готовившие теракты во время чемпионата мира по хоккею», – сообщил Кулягин, цитату которого привел «P-Спорт».

  • Чемпионат мира по хоккею прошел в Москве и Петербурге в 2016 году с 6 по 22 мяч.
  • Чемпионом стала сборная Канады, Россия взяла бронзу.

Лучший спортивный телеграм

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. Что Месси забыл на Матче звезд НХЛ

03:37
Популярные видео
Геометрически эталонный гол Алабы, магическое комбо «Хоффенхайма» и другие топ-голы тура Бундеслиги
11 916 просмотровВчера в 12:35
Гениальный гол Макдэвида и другие хайлайты Матча звезд
5 497 просмотровВчера в 11:02
А еще вам может понравиться
1
Спецслужбы РФ предотвратили теракт во время ЧМ по хоккею-2016 в России
29 мин. назад
Спецслужбы РФ предотвратили теракт во время ЧМ по хоккею-2016 в России
07/09/2016 в 11:22
Александр Овечкин: «Возможно, этот Кубок мира станет для меня последним»
24/05/2016 в 00:07
Мерзкий американский пранкер сделал вид, что надругался над формой Павла Дацюка
23/05/2016 в 16:08
В Питере – пить. Почему ЧМ в Санкт-Петербурге – позор
23/05/2016 в 15:08
«Брат-2» от Панарина, адские пробки, ушанки, герой Венгрии и другие инстафото ЧМ-2016
23/05/2016 в 11:32
Бенефис Шипачева, голы Кузнецова и Савченко и еще 9 причин вспомнить русский ЧМ через полгода
23/05/2016 в 01:44
О, Коннор. The Next One сделал Канаду чемпионом, разбив финнов
22/05/2016 в 23:57
Александр Овечкин: «Не каждый же год выигрывать чемпионат мира»