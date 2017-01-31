Спецслужбы РФ предотвратили теракт во время ЧМ по хоккею-2016 в России

Первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин на прошедшем в Москве брифинге заявил, что спецслужбы уберегли от трагедии людей, собравшихся в 2016 году на чемпионате мира по хоккею.

«2 мая в Москве были задержаны боевики, готовившие теракты во время чемпионата мира по хоккею», – сообщил Кулягин, цитату которого привел «P-Спорт».

Чемпионат мира по хоккею прошел в Москве и Петербурге в 2016 году с 6 по 22 мяч.

Чемпионом стала сборная Канады, Россия взяла бронзу.

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