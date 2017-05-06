Латвия
Завершено
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13:15
06.05.17
Дания
    Чемпионат мира • Группа А
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    Онлайн
    Латвия - Дания
    Чемпионат мира - 6 мая 2017

    Хоккей, Чемпионат мира. Следите за матчем Латвия – Дания на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:15 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


    Вы уже проголосовали за победителя в матче Латвия – Дания? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
    Сегодня сражаются Латвия и Дания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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