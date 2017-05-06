Германия
Завершено
0
2
-
7
0
21:15
06.05.17
Швеция
Чемпионат мира • Группа А
Календарь
Перед матчем

Онлайн
Германия - Швеция
Чемпионат мира - 6 мая 2017

Хоккей, Чемпионат мира. Следите за матчем Германия – Швеция на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:15 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Германия – Швеция? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
Сегодня сражаются Германия и Швеция, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0