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Белоруссия - Канада

Чемпионат мира - 8 мая 2017

Хоккей, Чемпионат мира. Следите за матчем Белоруссия – Канада на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:15 8 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Белоруссия – Канада? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Белоруссия и Канада, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

