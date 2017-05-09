Словакия
    -
    21:15
    09.05.17
    Дания
      Чемпионат мира • Группа А
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      Словакия - Дания
      Чемпионат мира - 9 мая 2017

      Хоккей, Чемпионат мира. Следите за матчем Словакия – Дания на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:15 9 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Словакия – Дания? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Словакия и Дания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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