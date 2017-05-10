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Швейцария - Белоруссия

Чемпионат мира - 10 мая 2017

Хоккей, Чемпионат мира. Следите за матчем Швейцария – Белоруссия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:15 10 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Швейцария – Белоруссия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Швейцария и Белоруссия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

