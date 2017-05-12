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Франция - Белоруссия
Чемпионат мира - 12 мая 2017
Хоккей, Чемпионат мира. Следите за матчем Франция – Белоруссия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:15 12 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Франция – Белоруссия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
Сегодня сражаются Франция и Белоруссия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.
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