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Россия - Словакия

Чемпионат мира - 13 мая 2017

Хоккей, Чемпионат мира. Следите за матчем Россия – Словакия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:15 13 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Россия – Словакия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Россия и Словакия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

