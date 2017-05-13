Россия
    -
    17:15
    13.05.17
    Словакия
      Чемпионат мира • Группа А
      Календарь
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      Россия - Словакия
      Чемпионат мира - 13 мая 2017

      Хоккей, Чемпионат мира. Следите за матчем Россия – Словакия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:15 13 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Россия – Словакия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Россия и Словакия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Словаки по инерции считаются элитой, но тут против них Панарин, Кучеров и другие звезды из сборной России.

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