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Франция - Чехия
Чемпионат мира - 14 мая 2017
Хоккей, Чемпионат мира. Следите за матчем Франция – Чехия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:15 14 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Франция – Чехия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
Сегодня сражаются Франция и Чехия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.
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