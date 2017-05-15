Дания
    -
    17:15
    15.05.17
    Италия
      Чемпионат мира • Группа А
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Дания - Италия
      Чемпионат мира - 15 мая 2017

      Хоккей, Чемпионат мира. Следите за матчем Дания – Италия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:15 15 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Дания – Италия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Дания и Италия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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