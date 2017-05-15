Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Канада - Норвегия
Чемпионат мира - 15 мая 2017
Хоккей, Чемпионат мира. Следите за матчем Канада – Норвегия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:15 15 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Канада – Норвегия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
Сегодня сражаются Канада и Норвегия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет