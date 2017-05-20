Швеция
    -
    20:15
    20.05.17
    Финляндия
      Чемпионат мира • Полуфинал
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      Швеция - Финляндия
      Чемпионат мира - 20 мая 2017

      Хоккей, Чемпионат мира. Следите за матчем Швеция – Финляндия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:15 20 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Швеция – Финляндия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Швеция и Финляндия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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