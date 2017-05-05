Кусай, Хлебушек. Кто из НХЛ сделает чемпионат мира-2017 круче Олимпиады

До Кубка мира еще очень долго, а Олимпиада по уровню игроков теперь сопоставима с Евротуром. Так что стоит ценить момент: сегодня стартует самый сильный турнир сборных на ближайшие пару лет. Участие в нем подтвердили уже 82 игрока НХЛ. Символичная цифра – прямо как количество матчей в регулярке. В основном это желающая пахать молодежь и набивающие цену середняки. Но будет и несколько состоявшихся звезд.

Россия

На кого смотреть: Андрей Василевский, Никита Кучеров, Иван Проворов, Владислав Наместников, Артемий Панарин

Усиление сборной России игроками НХЛ точечное: перед Пхёнчханом-2018 акцент нужно смещать в сторону КХЛ. Но это не значит, что команда Знарка перестала претендовать на медали. В привычное звено к Вадиму Шипачеву и Евгению Дадонову вернулся Артемий Панарин. Никите Гусеву, который занимал место Хлебушка в СКА, досталась связка «Тампы» Кучеров – Наместников. Для них это первый ЧМ – и сразу в роли лидеров команды. Вполне возможно, Панарин и Гусев еще будут меняться местами: зачем отказываться от наработанного за полтора сезона питерского звена? На новый уровень готов выйти Андрей Василевский.

После обмена Бена Бишопа в «Лос-Анджелес» он стал первым вратарем «Тампы» и смотрелся в этой роли неплохо. Сейчас перед Андреем аналогичная задача, но уже в свитере с двуглавым орлом. Свежести обороне добавил Иван Проворов. Его дебют на чемпионате мира скажет, есть ли у сборной России перспективы улучшения самой проблемной линии. В расширенный состав попал его партнер по «Филадельфии» Роман Любимов, но пока он рассматривается скорее как резервист. Больше из НХЛ никого нет. Во всяком случае, пока – скоро закончится серия «Питтсбурга» с «Вашингтоном», а тренерский штаб очень любит вносить изменения прямо по ходу турнира.

Прогноз: 4-е место. Место под Овечкина скоро станет именем нарицательным. Ротация опять будет идти на протяжении всего группового этапа, в то время как у соперников наладится химия. Если российская сборная продолжит ставить на индивидуальные действия, ничего кроме регресса не получится.

Канада

На кого смотреть: Марк-Эдуард Власич, Марк Шайфли, Брейден Шенн, Шон Кутюрье, Уэйн Симмондс, Клод Жиру

Главным поставщиком игроков НХЛ на ЧМ пока является «Филадельфия»: в Париж и Кёльн прилетели 11 «летчиков». Ничего удивительного – сборной Канады руководит генеральный менеджер «Флайерс» Рон Хэкстолл. Он собрал удобный для себя костяк, в который вошли Брейден Шенн, Шон Кутюрье, Уэйн Симмондс, Тревис Конечны и Клод Жиру. Традиционно много игроков из «Колорадо» – для Мэтта Дюшена это будет уже шестой ЧМ, да и его одноклубник Натан Маккиннон брал вместе с ним золото в Праге два года назад. Оборону будет цементировать обладатель Кубка мира Марк-Эдуард Власич, а из молодых и дерзких выделяется 24-летний лидер «Виннипега» Марк Шайфли. В этом составе кленовых у него больше всех бомбардирских очков в регулярном первенстве НХЛ. Канада снова собрала серьезный состав где-то на уровне второго – это грозит большими проблемами всем соперникам.

Прогноз: третье подряд золото. Уровень канадского хоккея позволяет год за годом побеждать на чемпионатах мира даже без главных звезд.

США

На кого смотреть: Джимми Ховард, Джонни Годро, Джек Айкел, Дилан Ларкин, Джейкоб Троуба

Соседи действующих чемпионов не изменили принципам, и пригласили под звездно-полосатое знамя несколько студентов. Результат должны будут делать игроки сборной молодых звезд с Кубка мира: Коннор Хеллебайк, Джонни Годро, Дилан Ларкин, Джек Айкел и Джейкоб Троуба. Впрочем, Хеллебайку еще предстоит выиграть конкуренцию у Джимми Ховарда, который провел неплохой сезон в «Детройте» и вернул статус основного вратаря. Адской компании не хватает предводителя: Остон Мэттьюс хочет провести время с семьей, а в последний момент по личным причинам соскочил и Патрик Кейн.

Прогноз: вылет в четвертьфинале. Даже в таком составе американцы способны добраться до полуфинала – достаточно вспомнить, как они в прошлом году огорчили так уверенно шедших к медалям чехов. Но выстрелить дважды подряд ни чехи, ни финны, ни тем более канадцы им не дадут.

Швеция

На кого смотреть: Виктор Хедман, Антон Строльман, Оливер Экман-Ларссон, Вильям Нюландер, Джоэль Эрикссон Эк

Если не считать североамериканские сборные, самая многочисленная диаспора НХЛ у Швеции. 16 человек в желто-синей форме прилетели в Кёльн из другого полушария. Однако ни братьев Сединов, ни детройтского трио Зеттерберг, Нюквист, Кронвалль, ни тем более короля Хенрика не будет. Главная звезда «Тре Крунур» – постоянно прогрессирующий Виктор Хедман. Атакующий защитник «Тампы» выдал самый результативный сезон в карьере и сейчас может стать главным оружием Рикарда Грёнборга в большинстве. Рядом и его партнер по клубу Антон Строльман, а окончательно закрепить оборонительную линию шведов должна их главная молодая надежда последних лет Оливер Экман-Ларссон. Атака чуть менее яркая, но и тут есть кому зажечь. Две противоположности: опытный Джоэль Лундквист, который выйдет на лед капитаном и дебютант взрослого ЧМ 21-летний Вильям Нюландер, а также еще совсем зеленый Джоэль Эрикссон Эк. Из недавних шведских некстванов будет Габриэль Ландеског, которому не помешало бы добавить, как и всему «Колорадо».

Прогноз: 2-е место. У «Тре Крунур» получился один из сильнейших составов за десяток чемпионатов, гремучая смесь опыта и молодости. Самое время повторить успех 2013-го, но есть одно препятствие – сборная Канады.

Финляндия

На кого обратить внимание: Себастьян Ахо, Ессе Пульюярви, Микко Рантанен, Йонас Корписало, Валттери Филппула

Финны такой массив из НХЛ привлечь не могут, у них ситуация ближе к российской. Себастьян Ахо и Ессе Пульюярви снова будут вместе, но теперь без Патрика Лайне. Неудержимое трио с МЧМ-2016 могло устроить незабываемую весну в Париже. Зато будет другой триумфатор той молодежки, автор победной шайбы в ворота России Микко Рантанен. В НХЛ у всех троих дела идут так себе, но в Суоми от них традиционно можно ожидать веселья. Особенно при поддержке более титулованного партнера в лице Валттери Филппулы. Но самое главное – в кои-то веки у Финляндии наметились проблемы с вратарем. Ринне бьется с «Сент-Луисом», Раск на чемпионаты мира не прилетает, Ниеми и Лехтонен стареют, Коскиннен травмировался – в итоге прилетел дублер Бобровского Йонас Корписало, хотя его еще могут потеснить Йони Ортио и Харри Сятери.

Прогноз: вылет в четвертьфинале. Сложно сказать, кто станет третьим в группе В - Чехия или Финляндия. Но есть немалая вероятность, что финская оборона все же не справится с усиленным чешским нападением, после чего Суоми уступят России или Швеции.

Чехия

На кого смотреть: Петр Мразек, Якуб Ворачек, Давид Пастрняк, Томаш Плеканец

У чехов в последнее время выбор все меньше и меньше. Но при этом из тех, кто есть, все в строю: Ворачек, Мразек, Плеканец, Пастрняк, Кемпны, Гудас. Отказников, в отличие от остальных топ-команд, нет – команда Йозефа Яндача обустроена профессионалами, способными решать высочайшие задачи.

Прогноз: 3-е место. С таким усилением практически основной состав сборной Чехии поборется с финнами за вторую строчку в группе, а дальше можно и зацепиться за медали.

Остальная Европа

На кого смотреть: Антуан Руссель, Пьер-Эдуар Белльмар, Томас Грайсс, Деннис Зайденберг, Тобиас Ридер, Денис Мальгин

Гораздо хуже дела у словаков, которые вообще не получат помощь из НХЛ. Кто бы мог подумать лет 15 назад, что у Словакии на чемпионате мира не будет ни одного профи из Америки, а у Франции сразу двое. Антуан Руссель и Пьер-Эдуар Белльмар не могли отказаться от первого крупного домашнего турнира со времен Гренобля-1968. Как и немцы Грайсс, Зайденберг и Ридер. Им не хватает только Леона Драйзайтля, но у него все хорошо в «Эдмонтоне». Аналогичные проблемы у швейцарцев: в связи с успехами«Нэшвилла» защита белого креста не досчитается Романа Йоси и Янника Вебера. Зато дебютирует игрок с российскими корнями Денис Мальгин, выступающий за «Флориду». Словении не поможет одинокая звезда Анже Копитар, а Матса Цукарелло сейчас больше интересует «Оттава», чем соперники Норвегии.

Прогноз: благодаря подкреплению из НХЛ, поддержке трибун и не самым мощным ростерам остальных у хозяев есть хороший шанс выйти в четвертьфинал. Особенно это касается немцев: бундестим может вспомнить 2010-й, когда получилось добраться до полуфинала. Но повторить этот успех сейчас будет тяжело, ведь на послеолимпийском турнире конкуренция была слабее.

Составы еще могут поменяться – второй раунд плей-офф НХЛ скоро подойдет к концу, и кто-то получит подкрепление. Но уже сейчас понятно, что чемпионат мира получится одним из самых сильных за последние 10 лет. Следующий сопоставимый по силе турнир пройдет нескоро. По крайней мере, точно не в Пхёнчхане.

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