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Россия обыграла Швецию в серии буллитов на старте чемпионата мира

Россия обыграла Швецию в серии буллитов
Eurosport

Вчера в 19:39

Первый матч группового этапа принес команде Олега Знарка победу – 2:1 Б.

Швеция – Россия – 1:2 Б

Голы:

1:0, 14:40 – Элиас Линдхольм (Виктор Раск, Виктор Хедман)

1:1, 43:58 – Сергей Андронов (Александр Барабанов, Иван Проворов)

1:2 – Артемий Панарин (в серии буллитов)

  • Шведы не реализовали ни одного буллита в серии.
  • 7 мая Россия сыграет с Италией. Днем ранее Швеция встретится с Германией.

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