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Россия обыграла Швецию в серии буллитов на старте чемпионата мира
Первый матч группового этапа принес команде Олега Знарка победу – 2:1 Б.
Голы:
1:0, 14:40 – Элиас Линдхольм (Виктор Раск, Виктор Хедман)
1:1, 43:58 – Сергей Андронов (Александр Барабанов, Иван Проворов)
1:2 – Артемий Панарин (в серии буллитов)
- Шведы не реализовали ни одного буллита в серии.
- 7 мая Россия сыграет с Италией. Днем ранее Швеция встретится с Германией.
Календарь и результаты чемпионата мира-2017
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