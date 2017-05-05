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Финляндия победила Белоруссию на чемпионате мира по хоккею благодаря голу в третьем периоде
Один из первых матчей ЧМ-2017 завершился со счетом 3:2 в пользу «Суоми».
Голы:
1:0, 02:43 – Себастьян Ахо (Вальттери Филппула)
2:0, 05:09 – Оскар Осала
2:1, 38:08 – Егор Шарангович (Михаил Стефанович)
2:2, 44:32 – Евгений Ковыршин (Роман Граборенко, Андрей Костицын)
3:2, 49:15 – Вели-Матти Савинайнен (Микко Рантанен, Себастьян Ахо)
- Следующий матч финны проведут с Францией 7 мая.
- Белоруссия сыграет 6-го числа с Чехией.
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