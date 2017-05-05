Getty Images

Финляндия победила Белоруссию на чемпионате мира по хоккею благодаря голу в третьем периоде

Финляндия победила Белоруссию благодаря голу в третьем периоде
Eurosport

Вчера в 19:27

Один из первых матчей ЧМ-2017 завершился со счетом 3:2 в пользу «Суоми».

Финляндия – Белоруссия – 3:2

Голы:

1:0, 02:43 – Себастьян Ахо (Вальттери Филппула)

2:0, 05:09 – Оскар Осала

2:1, 38:08 – Егор Шарангович (Михаил Стефанович)

2:2, 44:32 – Евгений Ковыршин (Роман Граборенко, Андрей Костицын)

3:2, 49:15 – Вели-Матти Савинайнен (Микко Рантанен, Себастьян Ахо)

  • Следующий матч финны проведут с Францией 7 мая.
  • Белоруссия сыграет 6-го числа с Чехией.

Инстаграм, который всех побеждает

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Гонка недели Longines – Kentucky Oaks

01:23
Популярные видео
«Блюз» царил на добиваниях и сгоняет в Нэшвилл на шестой матч серии
1 325 просмотров19 ч
Отбойник спас авто польского раллиста от падения с холма
2 070 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться