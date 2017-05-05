Молочный Зуб. Швеция и Россия доказали, что не должны были играть на старте чемпионата мира

Составители календаря ЧМ-2017 обладали специфическим чувством юмора, раз свели фаворитов группы А в первый же день турнира. Игра с участием таких звезд, как Артемий Панарин, Никита Кучеров, Сергей Мозякин, Габриэль Ландескуг и Виктор Хедман, должна быть украшением соревнований, но в итоге едва не вогнала в сон.

Начался матч бодро, игра шла без перерывов, и темп был приличный, но действительно опасных моментов было мало: командам не хватало сыгранности, которую достигают в спаррингах с более проходными соперниками. Из-за этого все атаки были чересчур прямолинейными. Даже некогда грозное звено СКА Панарин – Шипачев – Дадонов не впечатлило, несмотря на привычную активность. Все-таки за два года в НХЛ Артемий отвык от экс-партнеров.

Первая шайба в матче стала прямым следствием этого недостатка: сборная России потеряла концентрацию, ошиблась при смене звеньев, и Виктор Раск вывел Элиаса Линдхольма на свободное пространство перед воротами.

После гола Швеция сделала то, что делает плохо подготовленная команда, которой на голову свалилось преимущество в счете: ушла в глубокий откат. За первый период скандинавы нанесли 10 бросков по воротам Андрея Василевского, за следующие 40 игровых минут – столько же.

Вторая 20-минутка вообще вышла скупой на события. Как ни странно, наиболее яркую игру команда Олега Знарка показала, оставшись в меньшинстве, когда моменты возникли у Ивана Телегина и Владимира Ткачева.

В третьем периоде Россия, наконец, повысила скорости, и успевший впасть в спячку соперник дрогнул. Знарок перевел Александра Барабанова в звено к Ивану Телегину и Сергею Андронову, и 22-летний питерец в итоге выиграл борьбу у Оливера Экмана-Ларссона за воротами и выдал голевую передачу на Андронова.

Растратив преимущество, «Тре Крунур» забегали, но больше ничего не сделали. 14-3 по броскам в третьем периоде – звучит как приговор. Овертайм запомнился нереализованным выходом один на один Кучерова.

Пробивать буллит ему не пришлось. Шведы быстро запороли все три попытки, а Хлебушек все сделал безукоризненно.

Теперь бронзовым призерам ЧМ-2016 предстоят пять матчей, чтобы наиграть звенья: с итальянцами, немцами, датчанами и другими. 16 мая команда Олега Знарка сдаст экзамен в битве с Джеком Айкелом, Джонни Годро и Джимми Ховардом.

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