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В матче чехов с канадцами Гудас незатейливо саданул в голову партнеру по «Филадельфии» Жиру

В матче чехов с канадцами Гудас незатейливо саданул в голову партнеру по «Филадельфии» Жиру
Eurosport

Вчера в 21:53

На чемпионате мира клубные друзья превращаются во врагов.

Один из самых жестких защитников НХЛ блеснул уже в первом периоде. По ходу перепалки с Нэйтом Маккинноном Радко боковым зрением увидел прокатывавшегося мимо Жиру и выставил партнеру по «Флайерс» шлагбаум.

Эпизодом ранее арбитры выписали Жиру 2 минуты за игру высоко поднятой клюшкой, а Гудас получил удаление за удар Клода.

  • Радко Гудас в регулярном чемпионате НХЛ-2016/17 набрал 23 (6+17) очка и 93 минуты штрафа.
  • На счету Жиру 58 (14+44) очка в 82 встречах регулярки НХЛ.

Страница, которая уважает друзей

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