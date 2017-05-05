Массивный хит Алекса Эдлера против Евгения Дадонова в матче чемпионата мира

Шведский нападающий дал понять, что ждет русских в стартовой игре ЧМ-2017, в самом начале первого периода. Эдлер вошел в жесткий контакт с Дадоновым. Евгений не сдулся – упали оба соперника.

Матч сборных Швеции и России завершился победой команды Олега Знарка по буллитам – 2:1.

7 мая Россия сыграет с Италией. Днем ранее Швеция встретится с Германией.

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Молочный Зуб. Швеция и Россия доказали, что не должны были играть на старте ЧМ

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