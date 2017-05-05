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Массивный хит Алекса Эдлера против Евгения Дадонова в матче чемпионата мира
Но победила все равно Россия.
Шведский нападающий дал понять, что ждет русских в стартовой игре ЧМ-2017, в самом начале первого периода. Эдлер вошел в жесткий контакт с Дадоновым. Евгений не сдулся – упали оба соперника.
- Матч сборных Швеции и России завершился победой команды Олега Знарка по буллитам – 2:1.
- 7 мая Россия сыграет с Италией. Днем ранее Швеция встретится с Германией.
Календарь и результаты чемпионата мира-2017
Молочный Зуб. Швеция и Россия доказали, что не должны были играть на старте ЧМ
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