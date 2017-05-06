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Словенцы отыгрались с 0:4, но уступили Швейцарии по буллитам на чемпионате мира
Сборная Словении сыграла почти как «Анахайм».
Голы:
1:0, 10:49 – Андрес Амбуль (Пьюс Сутер) – бол.
2:0, 11:01 – Гаэтан Хаас (Венсан Праплан, Джоэл Генацци)
3:0, 16:59 – Ромейн Лёффель (Денис Холленштайн, Венсан Праплан)
4:0, 17:47 – Симон Боденманн (Дамиен Брюннер, Таннер Ришар)
4:1, 38:31 – Ян Муршак (Андрей Тавзель)
4:2, 45:50 – Жига Еглич (Роберт Саболич, Алеш Краньич)
4:3, 54:02 – Ян Урбас (Кен Ограйеншек, Клемен Претнар) – бол.
4:4, 55:23 – Роберт Саболич (Рок Тикар) – бол.
5:4 – Дамиен Брюннер – буллит
- 7 мая Швейцария сыграет с Норвегией.
- Словения в этот же день проверит на прочность Канаду.
Инстаграм, который как «Анахайм»
«Анахайм» отыграл 3 шайбы у «Эдмонтона», сняв вратаря, и победил в овертайме