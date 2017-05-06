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Белоруссия пропустила 6 шайб от Чехии на чемпионате мира

Белоруссия пропустила 6 шайб от Чехии
Eurosport

8 ч. назад

Белорусы проиграли вторую встречу на турнире – 1:6.

Белоруссия – Чехия – 1:6

Шайбы:

0:1 – Петр Врана, 14'

0:2 – Радко Гудас (Ворачек), 18'

1:2 – Александр Павлович (Денисов, Лисовец), 22'

1:3 – Роман Червенка (Ержабек, Горак), 36'

1:4 – Радим Шимек (Радил, Ворачек), 48'

1:5 – Якуб Ворачек (Кундратек, Пастрняк), 50'

1:6 – Михал Кемпны, 60'

  • Чехия с 3 очками занимает третье место в группе B.
  • Белорусы замыкают восьмерку, проиграв две стартовые встречи.

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