Getty Images
Белоруссия пропустила 6 шайб от Чехии на чемпионате мира
Белорусы проиграли вторую встречу на турнире – 1:6.
Шайбы:
0:1 – Петр Врана, 14'
0:2 – Радко Гудас (Ворачек), 18'
1:2 – Александр Павлович (Денисов, Лисовец), 22'
1:3 – Роман Червенка (Ержабек, Горак), 36'
1:4 – Радим Шимек (Радил, Ворачек), 48'
1:5 – Якуб Ворачек (Кундратек, Пастрняк), 50'
1:6 – Михал Кемпны, 60'
- Чехия с 3 очками занимает третье место в группе B.
- Белорусы замыкают восьмерку, проиграв две стартовые встречи.
Календарь и результаты чемпионата мира-2017
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте