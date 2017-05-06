Eurosport
Италия пропустила на 59-й минуте и проиграла Словакии в овертайме на чемпионат мира
Обидное поражение в первом матче на турнире.
Шайбы:
1:0 – Михал Миклик (Черешняк, Яношик), 7'
1:1 – Джованни Морини (Фриго), 36'
1:2 – Лука Фриджо, 43'
2:2 – Либор Гудачек (Серсен, Миклик), 59'
3:2 – Петер Череснак (Скокан, Ближняк), 63'
- Словакия с двумя очками занимает третье место в группе A, где выступает Россия.
- Италия с одним баллом – пятая.
Календарь и результаты чемпионата мира-2017
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