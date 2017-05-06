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Италия пропустила на 59-й минуте и проиграла Словакии в овертайме на чемпионат мира

Италия пропустила на 59-й минуте и проиграла Словакии в овертайме
Eurosport

8 ч. назад

Обидное поражение в первом матче на турнире.

Словакия – Италия – 3:2ОТ

Шайбы:

1:0 – Михал Миклик (Черешняк, Яношик), 7'

1:1 – Джованни Морини (Фриго), 36'

1:2 – Лука Фриджо, 43'

2:2 – Либор Гудачек (Серсен, Миклик), 59'

3:2 – Петер Череснак (Скокан, Ближняк), 63'

  • Словакия с двумя очками занимает третье место в группе A, где выступает Россия.
  • Италия с одним баллом – пятая.

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