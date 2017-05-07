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Организаторы ЧМ-2017 оборвали гимны Швеции с Латвией, а Словакию спутали со Словенией
За один день немцы растоптали репутацию педантичной нации.
6 мая в Кёльне состоялся второй игровой день чемпионата мира-2017, и все три матча завершились скандалами.
Латвия и Швеция одержали победы над Данией (3:0) и Германией (7:2) соответственно, но организаторы не позволили победителям до конца дослушать национальные гимны. В обоих случаях болельщики не подвели.
Хуже пришлось словакам, обыгравшим Италию (3:2 ОТ). По окончании матча они услышали гимн Словении. Болельщики встретили ошибку организаторов другой страны оглушительным свистом, да и хоккеисты заметно расстроились.
- В воскресенье организаторы попытаются не испортить концовку матча Италия – Россия.
- Матчи группы В проходят в Париже, и французы таких безобразий себе не позволяли.
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