Организаторы ЧМ-2017 оборвали гимны Швеции с Латвией, а Словакию спутали со Словенией

6 мая в Кёльне состоялся второй игровой день чемпионата мира-2017, и все три матча завершились скандалами.

Латвия и Швеция одержали победы над Данией (3:0) и Германией (7:2) соответственно, но организаторы не позволили победителям до конца дослушать национальные гимны. В обоих случаях болельщики не подвели.

Хуже пришлось словакам, обыгравшим Италию (3:2 ОТ). По окончании матча они услышали гимн Словении. Болельщики встретили ошибку организаторов другой страны оглушительным свистом, да и хоккеисты заметно расстроились.

В воскресенье организаторы попытаются не испортить концовку матча Италия – Россия.

Матчи группы В проходят в Париже, и французы таких безобразий себе не позволяли.

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