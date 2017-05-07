Getty Images

Организаторы ЧМ-2017 оборвали гимны Швеции с Латвией, а Словакию спутали со Словенией

Организаторы ЧМ-2017 оборвали гимны Швеции с Латвией, а Словакию спутали со Словенией
Eurosport

14 ч. назад

За один день немцы растоптали репутацию педантичной нации.

6 мая в Кёльне состоялся второй игровой день чемпионата мира-2017, и все три матча завершились скандалами.

Латвия и Швеция одержали победы над Данией (3:0) и Германией (7:2) соответственно, но организаторы не позволили победителям до конца дослушать национальные гимны. В обоих случаях болельщики не подвели.

Хуже пришлось словакам, обыгравшим Италию (3:2 ОТ). По окончании матча они услышали гимн Словении. Болельщики встретили ошибку организаторов другой страны оглушительным свистом, да и хоккеисты заметно расстроились.

  • В воскресенье организаторы попытаются не испортить концовку матча Италия – Россия.
  • Матчи группы В проходят в Париже, и французы таких безобразий себе не позволяли.

Смотрите лучшие матчи плей-офф НХЛ в приложении НТВ-ПЛЮС ТВ с услугой Мультискрин

Подписывайся на наш канал в телеграме

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Не впечатленный своим же победным голом Кузнецов, приканчивающее движение Овечкина и злость Сида

03:30
Популярные видео
«Рейнджеры» опять упустили преимущество в Оттаве и продули в овертайме
1 505 просмотров18 ч
Бразильцы заколотили 3 гола через себя и разнесли Италию, забил даже вратарь
4 398 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться