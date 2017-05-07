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Россия забила Италии 10 голов на чемпионате мира
Хоккеисты Олега Знарка укрепились в топе гонок снайперов и бомбардиров.
Голы:
0:1, 09:35 – Сергей Андронов (Александр Барабанов, Владислав Гавриков)
0:2, 18:59 – Евгений Дадонов (Артемий Панарин, Вадим Шипачев) – бол.
1:2, 23:40 – Томмазо Траверса (Антон Бернард, Армин Хелфер)
1:3, 24:51 – Никита Кучеров (Владислав Наместников, Никита Гусев) – бол.
1:4, 35:04 – Владислав Наместников (Никита Кучеров)
1:5, 36:21 – Артемий Панарин (Сергей Мозякин, Вадим Шипачев) – бол.
1:6, 43:39 – Сергей Плотников (Никита Кучеров, Владислав Наместников) – бол.
1:7, 45:29 – Сергей Мозякин (Вадим Шипачев, Артемий Панарин) – бол.
1:8, 45:48 – Владислав Наместников (Никита Кучеров, Никита Гусев)
1:9, 50:21 – Артемий Панарин (Сергей Мозякин, Вадим Шипачев) – бол.
1:10, 58:54 – Сергей Андронов (Александр Барабанов, Иван Проворов)
- Россия набрала 5 очков и после двух игр возглавила группу A.
- Италия с одним баллом – шестая.
- В третьем матче на групповом этапе Россия 8 мая сыграет с Германией.
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