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Россия забила Италии 10 голов на чемпионате мира

Россия забила Италии 10 голов
Eurosport

13 ч. назад

Хоккеисты Олега Знарка укрепились в топе гонок снайперов и бомбардиров.

Италия – Россия – 1:10

Голы:

0:1, 09:35 – Сергей Андронов (Александр Барабанов, Владислав Гавриков)

0:2, 18:59 – Евгений Дадонов (Артемий Панарин, Вадим Шипачев) – бол.

1:2, 23:40 – Томмазо Траверса (Антон Бернард, Армин Хелфер)

1:3, 24:51 – Никита Кучеров (Владислав Наместников, Никита Гусев) – бол.

1:4, 35:04 – Владислав Наместников (Никита Кучеров)

1:5, 36:21 – Артемий Панарин (Сергей Мозякин, Вадим Шипачев) – бол.

1:6, 43:39 – Сергей Плотников (Никита Кучеров, Владислав Наместников) – бол.

1:7, 45:29 – Сергей Мозякин (Вадим Шипачев, Артемий Панарин) – бол.

1:8, 45:48 – Владислав Наместников (Никита Кучеров, Никита Гусев)

1:9, 50:21 – Артемий Панарин (Сергей Мозякин, Вадим Шипачев) – бол.

1:10, 58:54 – Сергей Андронов (Александр Барабанов, Иван Проворов)

  • Россия набрала 5 очков и после двух игр возглавила группу A.
  • Италия с одним баллом – шестая.
  • В третьем матче на групповом этапе Россия 8 мая сыграет с Германией.

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