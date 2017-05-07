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Канада уничтожила Словению, Натан Маккиннон оформил хет-трик
Матч группового этапа чемпионата мира-2017 принес уверенную победу «кленовым листьям» – 7:2.
Голы:
0:1, 04:30 – Тайсон Бэрри (Уэйн Симмондс, Трэвис Конечны)
0:2, 14:36 – Натан Маккиннон (Джефф Скиннер, Тайсон Бэрри)
0:3, 16:14 – Брэйден Пойнт (Трэвис Конечны)
0:4, 24:44 – Натан Маккиннон (Клод Жиру, Кэлвин де Хаан)
0:5, 25:43 – Натан Маккиннон (Митч Марнер, Тайсон Бэрри) – бол.
1:5, 35:44 – Ян Муршак (Роберт Саболич, Клемен Претнар)
1:6, 37:11 – Митч Марнер (Трэвис Конечны)
1:7, 47:07 – Джефф Скиннер (Натан Маккиннон, Тайсон Бэрри)
2:7, 57:55 – Ян Урбаш (Алеш Краньец, Клемен Претнар)
- Канада с 6 очками лидирует в группе В.
- 8 мая Канада сыграет с Белоруссией, а Словения на следующий день встретится с Норвегией.
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