Getty Images

Канада уничтожила Словению, Натан Маккиннон оформил хет-трик

Канада уничтожила Словению, Маккиннон оформил хет-трик
Eurosport

13 ч. назад

Матч группового этапа чемпионата мира-2017 принес уверенную победу «кленовым листьям» – 7:2.

Словения – Канада – 2:7

Голы:

0:1, 04:30 – Тайсон Бэрри (Уэйн Симмондс, Трэвис Конечны)

0:2, 14:36 – Натан Маккиннон (Джефф Скиннер, Тайсон Бэрри)

0:3, 16:14 – Брэйден Пойнт (Трэвис Конечны)

0:4, 24:44 – Натан Маккиннон (Клод Жиру, Кэлвин де Хаан)

0:5, 25:43 – Натан Маккиннон (Митч Марнер, Тайсон Бэрри) – бол.

1:5, 35:44 – Ян Муршак (Роберт Саболич, Клемен Претнар)

1:6, 37:11 – Митч Марнер (Трэвис Конечны)

1:7, 47:07 – Джефф Скиннер (Натан Маккиннон, Тайсон Бэрри)

2:7, 57:55 – Ян Урбаш (Алеш Краньец, Клемен Претнар)

  • Канада с 6 очками лидирует в группе В.
  • 8 мая Канада сыграет с Белоруссией, а Словения на следующий день встретится с Норвегией.

Смотрите лучшие матчи плей-офф НХЛ в приложении НТВ-ПЛЮС ТВ с услугой Мультискрин

Календарь и результаты чемпионата мира-2017

Подписывайся на наш канал в телеграме

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Не впечатленный своим же победным голом Кузнецов, приканчивающее движение Овечкина и злость Сида

03:30
Популярные видео
«Рейнджеры» опять упустили преимущество в Оттаве и продули в овертайме
1 505 просмотров18 ч
Бразильцы заколотили 3 гола через себя и разнесли Италию, забил даже вратарь
4 398 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться