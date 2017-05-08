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Форвард сборной Франции отказался от награды лучшему игроку матча и потребовал отдать ее киперу
Справедливость восторжествовала.
7 мая сборная Франции сенсационно разгромила Финляндию в матче группового этапа ЧМ-2017 со счетом 5:1.
По окончании встречи организаторы признали лучшим игроком в составе победителей автора первой шайбы Пьера-Эдуарда Белльмара, но тот наотрез отказался принимать награду и потребовал передать ее голкиперу Флориану Арди, совершившему 42 сэйва. Организаторам пришлось подчиниться.
- Белльмар – один из трех игроков НХЛ в составе сборной Франции, представляющий «Филадельфию». Компанию ему составляют Антуан Руссель («Даллас») и Йоанн Овитю («Нью-Джерси»)
- Арди выступает за австрийский «Дорнбирн».
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