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Россия разгромила Германию на ЧМ-2017, Сергей Мозякин получил травму

Россия разгромила Германию, Мозякин получил травму
Eurosport

3 ч. назад

В третьем матче группового этапа сборная России крупно переиграла сборную Германии – 6:3.

Германия – Россия – 3:6

Голы:

0:1 – Вадим Шипачев (Дадонов, Панарин), 1:04

0:2 – Вадим Шипачев (Гусев, Панарин), 17:10 (бол)

0:3 – Сергей Плотников (Проворов, Антипин), 18:15 (бол)

0:4 – Никита Гусев (Панарин, Белов), 31:10 (бол)

0:5 – Никита Кучеров, 35:16

1:5 – Брукс Мацек (Мюллер, Зайденберг), 45:53

2:5 – Филип Гогулла (Эрхофф), 48:34 (бол)

2:6 – Никита Кучеров (Панарин), 51:40

3:6 – Фредерик Тиффельс (Кинк, Зайденберг), 59:10

  • В конце первого периода Сергей Мозякин получил травму и уехал с арены на машине скорой.
  • Следующий матч сборная России проведет 11 мая против Дании.
  • Стартовое вбрасывание – в 17:15 по московскому времени.

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