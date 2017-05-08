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Россия разгромила Германию на ЧМ-2017, Сергей Мозякин получил травму
В третьем матче группового этапа сборная России крупно переиграла сборную Германии – 6:3.
Голы:
0:1 – Вадим Шипачев (Дадонов, Панарин), 1:04
0:2 – Вадим Шипачев (Гусев, Панарин), 17:10 (бол)
0:3 – Сергей Плотников (Проворов, Антипин), 18:15 (бол)
0:4 – Никита Гусев (Панарин, Белов), 31:10 (бол)
0:5 – Никита Кучеров, 35:16
1:5 – Брукс Мацек (Мюллер, Зайденберг), 45:53
2:5 – Филип Гогулла (Эрхофф), 48:34 (бол)
2:6 – Никита Кучеров (Панарин), 51:40
3:6 – Фредерик Тиффельс (Кинк, Зайденберг), 59:10
- В конце первого периода Сергей Мозякин получил травму и уехал с арены на машине скорой.
- Следующий матч сборная России проведет 11 мая против Дании.
- Стартовое вбрасывание – в 17:15 по московскому времени.
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