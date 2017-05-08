Eurosport

Чокнутый словенец врезал сопернику лезвием конька чуть левее горла и был отстранен на 2 игры

Чокнутый словенец врезал сопернику лезвием конька чуть левее горла и был отстранен на 2 игры
Eurosport

10 ч. назад

Если бы убил, отстранили на месяц.

Матч Швейцария – Словения должен был запомниться героической игрой словенцев, которые отыгрались со счета 0:4 и уступили лишь в серии буллитов, если бы не жуткий инцидент.

В одном из эпизодов форвард сборной Швейцарии Томас Рюфенахт вступил в борьбу у словенской скамейки с Робертом Саболичем. Перелезавший через бортик Жига Еглич саданул швейцарца лезвием конька, едва не попав сопернику в горло.

  • Дисциплинарный комитет IIHF счел действия Еглича злонамеренными, но отстранил хоккеиста всего на два матча.
  • Еглич не сыграл против Канады (2:7). Ему осталось пропустить матч с Норвегией (9 мая), после чего он сможет сыграть с Финляндией (10 мая).

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