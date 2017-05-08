Eurosport

Канада разбила Белоруссию на ЧМ-2017

Канада разбила Белоруссию
Eurosport

3 ч. назад

Матч группового этапа завершился со счетом 6:0.

Белоруссия – Канада – 0:6

0:1 – Брэйден Пойнт (Митчелл Марнер, Трэвис Конечны), 6’

0:2 – Натан Маккиннон (Митчелл Марнер, Тайсон Бэрри), 25’

0:3 – Натан Маккиннон (Джефф Скиннер, Клод Жиру), 36’

0:4 – Джефф Скиннер (Натан Маккиннон), 48’

0:5 – Клод Жиру (Джефф Скиннер, Джошуа Моррисси), 51’

0:6 – Брэйден Пойнт (Трэвис Конечны), 55'

  • Ранее Канада разгромила Чехию (4:1) и Словению (7:1).
  • Белоруссия уступила чехам (1:6) и финнам (2:3).
  • На ЧМ-2016 и ЧМ-2015 Канада громила Белоруссию 8:0 и 9:0.

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