Eurosport
Канада разбила Белоруссию на ЧМ-2017
Матч группового этапа завершился со счетом 6:0.
0:1 – Брэйден Пойнт (Митчелл Марнер, Трэвис Конечны), 6’
0:2 – Натан Маккиннон (Митчелл Марнер, Тайсон Бэрри), 25’
0:3 – Натан Маккиннон (Джефф Скиннер, Клод Жиру), 36’
0:4 – Джефф Скиннер (Натан Маккиннон), 48’
0:5 – Клод Жиру (Джефф Скиннер, Джошуа Моррисси), 51’
0:6 – Брэйден Пойнт (Трэвис Конечны), 55'
- Ранее Канада разгромила Чехию (4:1) и Словению (7:1).
- Белоруссия уступила чехам (1:6) и финнам (2:3).
- На ЧМ-2016 и ЧМ-2015 Канада громила Белоруссию 8:0 и 9:0.
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