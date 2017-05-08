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Капитан сборной России Сергей Мозякин попал в больницу после травмы в матче с Германией на ЧМ-2017

Мозякин попал в больницу после травмы в матче с Германией
Eurosport

3 ч. назад

Характер повреждения хоккеиста пока не уточняется.

Мозякина увезли на обследование, при этом степень серьезности травмы игрока пока неизвестна.

  • Встреча между сборными Германии и России прошла в понедельник в Кельне и завершилась победой российской команды со счетом 6:3.
  • Мозякин получил травму в конце первого периода.
  • Хоккеист покинул площадку при помощи доктора и отправился в раздевалку, а позже – в больницу.
  • Следующий матч сборная России проведет 11 мая против Дании.
  • Стартовое вбрасывание – в 17:15 по московскому времени.

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