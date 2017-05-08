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Владимир Тарасенко не выступит на чемпионате мира-2017
Форварду «Сент-Луиса» необходима операция.
О травме нападающего сообщил главный тренер сборной России Олег Знарок.
«Нам сказали, что Тарасенко нужна операция, что он играл в плей-офф с травмой. Дозаявки перед следующей игрой? Пока никаких дозаявок не планируется», – сказал Знарок после матча с Германией.
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- Чемпионат мира по хоккею проходит в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.
- «Сент-Луис» в воскресенье выбыл из борьбы за Кубок Стэнли, проиграв «Нэшвиллу» в серии второго раунда плей-офф – 2-4.
- Тарасенко в регулярном сезоне НХЛ-2016/17 стал лучшим снайпером и бомбардиром «Сент-Луиса», набрав 75 (39+36) баллов за результативность.
- В 11 играх плей-офф 25-летний форвард трижды отличился сам и столько же раз ассистировал партнерам.
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