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Владимир Тарасенко не выступит на чемпионате мира-2017

Тарасенко не выступит на чемпионате мира из-за травмы
Р-Спорт

1 час назад

Форварду «Сент-Луиса» необходима операция.

О травме нападающего сообщил главный тренер сборной России Олег Знарок.

«Нам сказали, что Тарасенко нужна операция, что он играл в плей-офф с травмой. Дозаявки перед следующей игрой? Пока никаких дозаявок не планируется», – сказал Знарок после матча с Германией.

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  • Чемпионат мира по хоккею проходит в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.
  • «Сент-Луис» в воскресенье выбыл из борьбы за Кубок Стэнли, проиграв «Нэшвиллу» в серии второго раунда плей-офф – 2-4.
  • Тарасенко в регулярном сезоне НХЛ-2016/17 стал лучшим снайпером и бомбардиром «Сент-Луиса», набрав 75 (39+36) баллов за результативность.
  • В 11 играх плей-офф 25-летний форвард трижды отличился сам и столько же раз ассистировал партнерам.

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