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Сборная США обыграла шведов на ЧМ-2017 и догнала в турнирной таблице Латвию

Сборная США обыграла шведов и догнала Латвию
Р-Спорт

15 мин. назад

Вторая победа американцев на чемпионате мира.

США – Швеция – 4:3

Голы:

0:1 – Элиас Линдхольм, 3' (в большинстве)

1:1 – Клейтон Келлер, 4'

1:2 – Элиас Линдхольм, 14'

2:2 – Джонни Годро, 19'

2:3 – Виктор Хедман, 19'

3:3 – Джонни Годро, 23'

4:3 – Джей Ти Комфер, 52'

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  • Сборная США набрала 6 очков в двух матчах и поднялась на второе место в таблице группы А.
  • Шведы с 4 очками находятся на четвертом месте.

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