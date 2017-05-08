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Сборная США обыграла шведов на ЧМ-2017 и догнала в турнирной таблице Латвию
Вторая победа американцев на чемпионате мира.
Голы:
0:1 – Элиас Линдхольм, 3' (в большинстве)
1:1 – Клейтон Келлер, 4'
1:2 – Элиас Линдхольм, 14'
2:2 – Джонни Годро, 19'
2:3 – Виктор Хедман, 19'
3:3 – Джонни Годро, 23'
4:3 – Джей Ти Комфер, 52'
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- Сборная США набрала 6 очков в двух матчах и поднялась на второе место в таблице группы А.
- Шведы с 4 очками находятся на четвертом месте.
Календарь и результаты чемпионата мира-2017
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