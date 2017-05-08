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Чехия ушла с 0:3 и вынесла Финляндию на ЧМ-2017 по буллитам

Чехия ушла с 0:3 и вынесла Финляндию по буллитам
Eurosport

4 мин. назад

Матч группового этапа завершился со счетом 3:3 (по буллитам – 1:0).

Финляндия – Чехия – 3:3 (по буллитам – 0:1)

Шайбы:

1:0 – Валттери Фильппула (Себастьян Ахо, Микко Рантанен), 1’

2:0 - Топи Яакола (Микко Рантанен, Валттери Фильппула), 3’

3:0 - Вилле Лаюнен (Антти Пильстрем, Юхаматти Аалтоне), 14’

3:1 – Роман Горак (Давид Пастрняк, Роман Червенка), 48’

3:2 - Радко Гудас (Якуб Крейчик), 58’

3:3 - Ян Коварж (Давид Пастрняк), 59’

В серии буллитов точнее оказались чехи – 0:1.

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  • Ранее Финляндия обыграла Белоруссию (3:2) и проиграла Франции (1:5).
  • Чехия уступила Канаде (1:4) и выиграла у Белоруссии (6:1).

Расписание ЧМ-2017

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