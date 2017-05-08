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Чехия ушла с 0:3 и вынесла Финляндию на ЧМ-2017 по буллитам
Матч группового этапа завершился со счетом 3:3 (по буллитам – 1:0).
Финляндия – Чехия – 3:3 (по буллитам – 0:1)
Шайбы:
1:0 – Валттери Фильппула (Себастьян Ахо, Микко Рантанен), 1’
2:0 - Топи Яакола (Микко Рантанен, Валттери Фильппула), 3’
3:0 - Вилле Лаюнен (Антти Пильстрем, Юхаматти Аалтоне), 14’
3:1 – Роман Горак (Давид Пастрняк, Роман Червенка), 48’
3:2 - Радко Гудас (Якуб Крейчик), 58’
3:3 - Ян Коварж (Давид Пастрняк), 59’
В серии буллитов точнее оказались чехи – 0:1.
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- Ранее Финляндия обыграла Белоруссию (3:2) и проиграла Франции (1:5).
- Чехия уступила Канаде (1:4) и выиграла у Белоруссии (6:1).
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