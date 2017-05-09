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Медосмотр не выявил у капитана сборной России Сергея Мозякина сотрясения мозга

Медосмотр не выявил у Мозякина сотрясения мозга
Р-Спорт

15 ч. назад

Хоккеист вернулся в расположение команды на ЧМ-2017.

Президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил, что решение об участии хоккеиста в дальнейших матчах чемпионата мира будет принято после обследования 10 мая.

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«У Мозякина было подозрение на сотрясение головного мозга, но после проведенного обследования диагноз не подтвердился. После повторного обследования 10 мая вопрос об участии Мозякина в чемпионате мира будет решен окончательно», – сказал Ротенберг.

  • Мозякин получил травму в конце первого периода матча с Германией (6:3).
  • Хоккеист покинул площадку при помощи доктора и отправился в раздевалку, а позже – в больницу.
  • Следующий матч сборная России проведет 11 мая против Дании.
  • Стартовое вбрасывание – в 17:15 по московскому времени.

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