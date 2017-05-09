Александр Лукашенко: «Хоккеисты Белоруссии играют отвратительно»

«Пока играют отвратительно. И ситуация в хоккее настолько неадекватная, что после чемпионата мира, мы договорились с тренерами, спортсменами, соберемся и будем думать, что делать.

В хоккее – провал, в футболе – провал, в биатлоне, где мы всегда наверху были, – провал, и этого допустить мы не можем. Уже там никто не скажет, что мы кому-то не заплатили или не профинансировали. Наверное, просто зажрались в некоторых видах спорта.

Посмотрим, что будет дальше. Сделают выводы, будут играть – будем это принимать, нет – значит, мы с этим мириться не будем.

Спорт – это величайшая идеология, которая позволяет населению страны объединяться вокруг успеха спортсменов, воспрянуть духом. Смотрят миллионы людей, переживают, а к ним такое отношение», – заявил Александр Лукашенко.

На ЧМ-2017 Белоруссия проиграла Финляндии (2:3), Чехии (1:6) и Канаде (0:6).

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