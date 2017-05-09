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Латвия вырвала победу у Италии на ЧМ-2017 и опередила Россию в группе А
Матч предварительного этапа завершился победой команды Боба Хартли – 2:1.
Голы:
1:0 – Марко Инсам (Томмазо Траверса), 03:38’
1:1 – Андрис Джериньш (Гунтис Галвиньш, Каспар Даугавиньш – бол), 12:09'.
1:2 – Андрис Джериньш (Робертс Букартс), 58:41’
- Латвия одержала третью победу в основное время и вышла на первое место в группе А. Италия с 1 очком занимает седьмую строчку.
- 10 мая Италия сыграет с США, а на следующий день Латвия поборется со Швецией.
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