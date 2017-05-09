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Латвия вырвала победу у Италии на ЧМ-2017 и опередила Россию в группе А

Латвия вырвала победу у Италии и опередила Россию в группе А
Eurosport

9 ч. назад

Матч предварительного этапа завершился победой команды Боба Хартли – 2:1.

Италия – Латвия – 1:2

Голы:

1:0 – Марко Инсам (Томмазо Траверса), 03:38’

1:1 – Андрис Джериньш (Гунтис Галвиньш, Каспар Даугавиньш – бол), 12:09'.

1:2 – Андрис Джериньш (Робертс Букартс), 58:41’

  • Латвия одержала третью победу в основное время и вышла на первое место в группе А. Италия с 1 очком занимает седьмую строчку.
  • 10 мая Италия сыграет с США, а на следующий день Латвия поборется со Швецией.

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